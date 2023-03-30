Віряни вигнали комісію, яка прийшла до Лаври: що там відбувається (відео)

Від 30 березня на території заповідника "Києво-Печерська лавра" працюватиме комісія. Вона проводитиме передавання державі корпусів, які були у користуванні УПЦ МП. Йдеться про 79 об’єктів, які були передані монастирю в безоплатне користування 2013 року. Їх мають перевірити і скласти акти прийому-передачі. Однак сьогодні не минулося без конфліктів.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН.ua

Віряни вигнали комісію, яка прийшла до Лаври, зі словами: "Геть з Лаври, йдіть воювати".

Представниця Мінкульту відповіла, що вони мають обстежити приміщення, якщо не пустять, то буде обстеження зовні. Комісія все-таки зайшла, натовп почав її шукати.

Нагадаємо, у середу, 29 березня, був останній день, коли УПЦ МП має залишити Києво-Печерську лавру. Ченці наполегливо закликають людей зрозуміти, що вони - українці і тому вважають "релігійне протистояння" всередині країни, як і рішення про їхнє виселення великою помилкою.

Настоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь записав звернення до президента України Володимира Зеленського та його оточення.

На відео колишній настоятель святині категорично відмовляється залишати Києво-Печерську лавру та загрожує лідерові України "карою Господа" за те, що президент ухвалив нібито рішення вигнати на вулицю понад 200 ченців.

Віряни вигнали комісію з Лаври зі словами "геть з Лаври, йдіть воювати"

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