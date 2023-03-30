Alina Pash різко висловилася про лідера Kalush Orchestra: "Я не поважаю Псюка"

Українська виконавиця Alina Pash висловилася про скандал з лідером гурту Kalush Orchestra Олегом Псюком.

За словами артистки, після всього, що трапилося, вона просто не поважає репера. Однак, такі погані стосунки у неї склалися лише з ним. З іншими учасниками Kalush Orchestra Аліна нормально спілкується.

"Я не поважаю Псюка. Він мені не може нормально дивитися в очі. На "Євробаченні" на нацвідборі не дивився, коли я намагалася перед усім цим поговорити. Зате всі інші члени команди дуже класні. Вони мені дуже подобаються, і вони зі мною спілкувалися", - розповіла Аліна в інтерв'ю проєкту "Розмова".

Alina Pash / Фото: скриншот з відео

Загалом, попри те, що в Alina Pash не склалися стосунки з Олегом Псюком, творчість Kalush Orchestra артистці неабияк подобається. Співачка говорить, що їй імпонує те, як музиканти поєднують сучасний жанр музики із фольклором.

"Загалом, якщо подивитися на проєкт, от у них нещодавно вийшов англомовний перший трек і кліп, вони роблять те, що й я якоюсь мірою роблю. Поєднують прогресивні стилі музики із фольклорним українським мотивом. Я їм плюсую за це. Це допомагає витісняти з плейлистів російську музику. Це просто, мабуть, особиста історія моя і Олега. У нас не склалося спілкування, мені не подобається його манера спілкування. Мені здається, якби я могла, я б його просто обкидувала галімими словами, тільки без матюків", - додала Аліна.

Alina Pash / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, непорозуміння між Аліною Паш та Олегом Псюком виникли на нацвідборі на "Євробачення-2022". Тоді саме виконавиця посіла перше місце, а колектив Kalush Orchestra став срібним призером. Однак Олег активно почав говорити про несправедливість та фальсифікацію голосів. Згодом з біографії артистки стали відомі подробиці про незаконну поїздку до анексованого Криму, через що її дискваліфікували. На "Євробачення-2022" поїхав Kalush Orchestra.

Читайте також: