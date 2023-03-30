Чи можуть українські біженці обіймати гарні посади у Польщі — дослідження

За результатами нового дослідження, 17% висококваліфікованих українців у Польщі вже знайшли роботу у сфері, в якій працювали в Україні, 50% кажуть, що у процесі пошуку такої роботи, 33% відповіли, що це неможливо.

Про це йдеться в опитуванні аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, що опитав 1350 українців, які приїхали у Польщу після 24 лютого минулого року.

"60% українців, які працюють у Польщі на простих роботах кажуть, що не вдається знайти більш кваліфіковану, тому що не мають достатнього рівня польської мови", – йдеться в дослідженні.

Фахівці додають, що 13% українців в Польщі зізнаються, що не мали гарної посади й у себе вдома.

Фото: Gremi Personal

12% відповіли, що їхній диплом у Польщі не визнають.

15% вважають, що поляки віддають пріоритети своїм громадянам.

Фото: Gremi Personal

Ситуація з вивченням мови в Польщі

50% українців кажуть, що вчать польську мову, однак вона їм важко дається.

Фото: Gremi Personal

30% кажуть, що вже можуть спілкуватися, 10% опитаних сказали, що їм достатньо рідної мови та 10% вважають, що вже її вивчили.

Цікаво, що 50% респондентів жодного разу не змінювали місця роботи за рік. 25% змінили роботу один раз. 18% – двічі, 8% – тричі та 4% понад трьох раз.

Водночас, 90% українців у Польщі кажуть, що задоволені своєю роботою. 10% сказали, що їх не влаштовують умови і вони вже шукають працевлаштування в іншому місці.

“Останні 10 років у Польщі українці вважалися робочою силою. Втім повномасштабне вторгнення росії проти України змінило цю тенденцію. Тепер у Польщі можна знайти й висококваліфіковану роботу. Це пов'язано з масовим відкриттям українських компаній у Польщі у минулому році. Бізнеси, що приїздять з України, прагнуть влаштовувати на роботу українців. Відтак у висококваліфікованих фахівців з'являється шанс зайняти гарні посади. І це підтверджують цифри нашого опитування, адже 17% українців вже впоралися з цим завданням”, – каже директорка департаменту рекрутації Анна Джоболда.

Ніхто не має точних даних, однак поляки підраховують, що у Польщі живуть близько 2 мільйонів українців. Ідентифікаційний номер PESEL отримали 1,5 мільйонів наших громадян. А за даними управління соціального страхування ZUS, офіційно працевлаштовані 739 тисяч українців.

“Звісно, є велика кількість фахових спеціалістів, які через війну були вимушені працювати на простих роботах. За другу половину минулого року ми отримали понад 500 запитів на фахових висококваліфікованих спеціалістів. Це запити від логістичних компаній, ресторанів, банків, будівельних компаній та навіть від державних сервісів. За цей період до нас зверталися за пошуком проєктних менеджерів, спеціалістів з продажів, маркетингу та HR. Це дуже позитивні зміни.” – додає експертка.

Нагадаємо, українські біженці з вищою освітою, які працюють у Польщі і знають польську мову, можуть працювати за фахом. Так, вчителі з категорією заробляють майже 70 тисяч гривень на місяць.

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