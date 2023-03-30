У Харкові лунають вибухи: росіяни ракетами обстрілюють місто

Жителів Харкова закликають бути в укриттях.
У Харкові вночі, 30 березня, пролунала серія вибухів. Росіяни обстрілюють місто ймовірно ракетами С-300.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.
Міський голова Харкова Ігор Терехов попередив, що в місто перебуває під російським обстрілом. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав місцевих не ігнорувати тривоги та бути у безпечних місцях.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - написав Синєгубов.
Наразі у соціальних мережах пишуть, що в Харкові пролунало уже кілька вибухів. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що окупанти обстрілюють Харків з Бєлгородської області.
"Російські терористи обстрілюють Харків з бєлгородської області", - написав Єрмак.
Нагадаємо, що повітряну тривогу оголосили уже в північних та східних регіонах. Існує загроза ударів іранськими дронами.
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