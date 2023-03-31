Астрологический прогноз на 31 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, на который можно планировать любые поездки – от путешествий до командировок, а вот от торговых и финансовых операций – особенно если речь идет о крупных суммах – лучше отказаться, успехом они не увенчаются.

Символ дня: огнедышащий дракон.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: изумрудный, малахитовый.

Счастливые камни дня: сердолик, благородный опал.

За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания и появиться новые, причем протекать и те, и другие будут протекать в острой форме, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: необходимо отказаться от жирной пищи, бобовых и зерновых блюд.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Дачные работы дня: можно высаживать рассаду в закрытый грунт.

Магия и мистика дня: рекомендуется проводить подготовку к обрядам по исцелению от разных недугов.

Сны дня: сны нынешней ночи указывают на существующие у человека внутренние проблемы.

Табу дня: нельзя использовать колющие и режущие предметы.

Цитата дня: "Любовь – это прежде всего упражнение в молитве, а молитва – упражнение в молчании" (Антуан де Сент-Экзюпери).

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