Астрологический прогноз на 31 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, на который можно планировать любые поездки – от путешествий до командировок, а вот от торговых и финансовых операций – особенно если речь идет о крупных суммах – лучше отказаться, успехом они не увенчаются.
Символ дня: огнедышащий дракон.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: изумрудный, малахитовый.
Счастливые камни дня: сердолик, благородный опал.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания и появиться новые, причем протекать и те, и другие будут протекать в острой форме, поэтому не стоит медлить с их лечением.
Питание дня: необходимо отказаться от жирной пищи, бобовых и зерновых блюд.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.
Дачные работы дня: можно высаживать рассаду в закрытый грунт.
Магия и мистика дня: рекомендуется проводить подготовку к обрядам по исцелению от разных недугов.
Сны дня: сны нынешней ночи указывают на существующие у человека внутренние проблемы.
Табу дня: нельзя использовать колющие и режущие предметы.
Цитата дня: "Любовь – это прежде всего упражнение в молитве, а молитва – упражнение в молчании" (Антуан де Сент-Экзюпери).
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