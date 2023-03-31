Астрологічний прогноз на 31 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, на який можна планувати будь-які поїздки – від подорожей до відряджень, а ось від торгових та фінансових операцій – особливо якщо йдеться про великі суми – краще відмовитись, успіхом вони не увінчаються.

Символ дня: вогнедишний дракон.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: смарагдовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: сердолік, благородний опал.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: можуть загостритися хронічні захворювання та з'явитися нові, до того ж і ті, і ті перебігатимуть у гострій формі, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної їжі, бобових та зернових страв.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Дачні роботи: можна висаджувати розсаду в закритий ґрунт.

Магія та містика дня: рекомендується проводити підготовку до обрядів з лікування різних недуг.

Сни дня: сни нинішньої ночі вказують на внутрішні проблеми, що існують у людини.

Табу дня: не можна використовувати колючі та ріжучі предмети.

Цитата дня: "Кохання – це насамперед вправа у молитві, а молитва – вправа у мовчанні" (Антуан де Сент-Екзюпері).

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