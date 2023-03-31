Квітень принесе зміну ієрархії в РФ — прогноз нумеролога

Незабаром страсний тиждень та Великдень — чи варто очікувати від росіян масштабних провокацій, яких ми ще не бачили за понад рік війни?

Про це у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів нумеролог Владислав Грицай.

"Я думаю, що будуть ще атаки іранськими дронами. Однак навряд чи це буде щось таке, що може нас здивувати. Була така думка, що нас може здивувати ядерна зброя в Білорусі, але це вже нікого не дивує. Тому не слід нічого очікувати, тим більше, що квітень, а особливо його друга частина, дає нам можливість бути більш сильними. Квітень, з точки зору нумерології, це такий період, який все перевертає — все погане повертається поганим, все хороше повертається хорошим", — зазначив він.

За словами нумеролога, в РФ буде дуже багато несподіваних подій, в тому числі "бавовна", збройні заворушення.

Квітень — період зміни ієрархії.

"Зараз народ може включитися вже в свою владу. Якщо для України це ментально нормально, то для РФ це заворушення в близькому оточенні і якщо не зрада, то принаймні формування нових груп протистояння путінському режиму", — додав Грицай.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Напередодні астрологиня попередила українців про воєнну загрозу та вказала небезпечні дати.

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