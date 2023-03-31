Апрель принесет смену иерархии в РФ — прогноз нумеролога

Вскоре страстная неделя и Пасха — стоит ли ожидать от россиян масштабных провокаций, которых мы еще не видели больше года войны?

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал нумеролог Владислав Грицай.

"Я думаю, что будут еще атаки иранскими дронами. Однако вряд ли это будет что-то такое, что может нас удивить. Было такое мнение, что нас может удивить ядерное оружие в Беларуси, но это уже никого не удивляет. тем более что апрель, а особенно его вторая часть, дает нам возможность быть более сильными. Апрель, с точки зрения нумерологии, это такой период, который все переворачивает — все плохое возвращается плохим, все хорошее возвращается хорошим", — отметил он.

По словам нумеролога, в РФ будет очень много неожиданных событий, в том числе "хлопок", вооруженные беспорядки.

Апрель – период смены иерархии.

"Сейчас народ может включиться уже в свою власть. Если для Украины это ментально нормально, то для РФ это беспорядки в близком окружении и если не измена, то, по крайней мере, формирование новых групп противостояния путинскому режиму", — добавил Грицай.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Накануне астрологиня предупредила украинцев о военной угрозе и указала опасные даты.

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