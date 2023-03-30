Астролог предупредила украинцев о военной угрозе и указала даты

В частности, в прогнозе говорится, что у Залужного будет очень много боевой активности.

Украину ждут опасные военные события в мае 2023 года – такой прогноз сделала астролог Валентина Виттрок.

Свой прогноз она опубликовала в Сети.

Так, Виттрок предвещает военную опасность в 20-х числах мая. Это вызвано пребыванием Марса в знаке Рака.

"Зашедший в Рак Марс формирует Тригон воды с Сатурном в Рыбах и южным узлом в Скорпионе, привнося много интуиции, чувствительности, прозрения", — говорится в прогнозе астролога.

"В Раке Марс продержится до 21-го мая и там, в 20-х числах мая, даже сформирует оппозицию к Плутону, что не хорошо в военном плане. Это могут быть какие-то опасные действия", — предупредила Виттрок.

В то же время она заметила, что кроме транзитной Луны Марс по сути не делает агрессивных аспектов другим планетам.

"Марс пройдется по Солнцу Залужному, у него будет много, очень много боевой активности, как и у других Раков. Сам знак имеет отношение к делам дома и земли, защите детей и семье в целом", – говорится в предсказании астролога.

Напомним, таролог Людмила Хомутовская сделала прогноз того, что ждет после войны президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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