Астрологиня попередила українців про воєнну загрозу та вказала дати

Зокрема, у прогнозі йдеться, що в Залужного буде дуже багато бойової активності.

На Україну чекають небезпечні воєнні події у травні 2023 року – такий прогноз зробила астрологиня Валентина Віттрок.

Свій прогноз вона опублікувала в Мережі.

Так, Віттрок віщує воєнну небезпеку у 20-х числах травня. Це спричинено перебуванням Марсу у знаку Рака.

"Марс, що зайшов в Рак, формує Тригон води з Сатурном в Рибах та південним вузлом у Скорпіоні, привносячи багато інтуїції, чутливості, прозріння", – йдеться у прогнозі астрологині.

"У Раку Марс протримається до 21-го травня і там, у 20-х числах травня, навіть сформує опозицію до Плутона, що не є добре у воєнному плані. Це можуть бути якісь небезпечні дії", – попередила Віттрок.

Водночас вона зауважила, що крім транзитного Місяця Марс по суті не робить агресивних аспектів до інших планет.

"Марс пройдеться по Сонцю Залужного, в нього буде багато, дуже багато бойової активності, як і в інших Раків. Сам знак має відношення до справ будинку і землі, захисту дітей та сім'ї в цілому", – йдеться у віщуванні астрологині.

Нагадаємо, тарологиня Людмила Хомутовська зробила прогноз того, що чекає після війни на президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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