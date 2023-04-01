Усього за долар: США продадуть Польщі десятки винищувачів F-22 Raptor

Усі ці бойові літаки надійдуть до Польщі протягом 2024-2025 років.

Міноборони США 1 квітня погодилося продати Польщі 24 винищувачі F-22 Raptor за символічну плату в один долар.

Про це повідомляє Defence24.

Так, Штати доправлять до Польщі винищувачі, які достроково були зняті з бойових дій. Видання зауважило, що ця операція з літаками готувалася понад рік. Передавання F-22 Raptor для Варшави, зокрема, має стати компенсацією за передані Україні польські винищувачі МіГ-29.

"До кінця 2025 року Польща може стати другою після США країною в світі, яка буде використовувати два типи літаків 5-го покоління. Крім вже закуплених для ВПС Польщі літаків F-35, американці запропонували надати Польщі 24 літаки F-22 A Block 20 Raptor з партії з 32 винищувачів", – йдеться у статті видання.

Попри те, що Польща придбає у США винищувачі лише за долар, Варшаві доведеться витратитися на саму операцію з передаванням машин. Так, необхідно буде заплатити за перевірку Raptor, адже вилучені з ВВС США літаки не були на бойовій службі, а використовувалися здебільшого для тренувань.

Окрім того, Польща повинна залучити кошти на озброєння, навчання пілотів і технічного персоналу та підготування наземної інфраструктури.

За підрахунками фахівців зі США, на це піде близько трьох років (включно з навчанням пілотів). Усі літаки будуть доставлені до Польщі в 2024-2025 роках.

Зауважимо, водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликає союзників України передати для армії винищувачі F-16.

Водночас секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що Україна таки отримає винищувачі F-16. Він також закликав усіх зберігати спокій і терпляче ставитись до тих чи інших заяв щодо зброї для України.

Читайте також: