"Укренерго" скасувало обмеження споживання електрики у трьох областях

В «Укренерго» завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону.

"Укренерго" зняло всі обмеження за споживання електроенергії у Київській, Житомирській та Харківський областях, які були пошкодженні під час масованої ракетної атаки росіян.

Про це "Укренерго" повідомляє в Телеграмі.

В компанії зазначають, що в інших регіонах країни обмежень, які б призводили до необхідності обмеження споживання, також немає.

«Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу», — зазначили в компанії.

Нагадаємо, компанія "Укренерго" підписала угоду з 15-ма системними операторами європейського енергооб’єднання ENTSO-E.

Тим часом Україна готується запустити лінію електропередач, яка з'єднає українську енергосистему з європейською. Це позитивно вплине на розвиток економіки.

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