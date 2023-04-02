"Укренерго" скасувало обмеження споживання електрики у трьох областях

В «Укренерго» завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону.
"Укренерго" зняло всі обмеження за споживання електроенергії у Київській, Житомирській та Харківський областях, які були пошкодженні під час масованої ракетної атаки росіян.
Про це "Укренерго" повідомляє в Телеграмі.
В компанії зазначають, що в інших регіонах країни обмежень, які б призводили до необхідності обмеження споживання, також немає.
«Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу», — зазначили в компанії.
Нагадаємо, компанія "Укренерго" підписала угоду з 15-ма системними операторами європейського енергооб’єднання ENTSO-E.
Тим часом Україна готується запустити лінію електропередач, яка з'єднає українську енергосистему з європейською. Це позитивно вплине на розвиток економіки.
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