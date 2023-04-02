"Укрэнерго" упразднило ограничение потребления электричества в трех областях

В "Укрэнерго" завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона.
"Укрэнерго" сняло все ограничения за потребление электроэнергии в Киевской, Житомирской и Харьковской областях, поврежденных во время массированной ракетной атаки россиян.
Об этом "Укрэнерго" сообщает в Телеграмме.
В компании отмечают, что в других регионах страны ограничений, приводящих к необходимости ограничения потребления, также нет.
«Ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона. Благодарим наших литовских коллег за оказанную помощь», — отметили в компании.
Напомним, компания "Укрэнерго" подписала соглашение с 15 системными операторами европейского энергообъединения ENTSO-E.
Между тем, Украина готовится запустить линию электропередач, которая соединит украинскую энергосистему с европейской. Это положительно отразится на развитии экономики.
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