Скандинавські країни планують створити спільну систему ППО

Командувачі Військово-повітряних сил Швеції, Норвегії, Фінляндії та Данії підписали лист про наміри щодо створення об'єднаної протиповітряної оборони Північних країн.

ППО буде спрямована на протидію загрозі з боку Росії, пише Reuters.

У Збройних силах чотирьох країн заявили, що хочуть діяти спільно, на основі чинного співробітництва в межах НАТО. За словами командувача ВПС Данії генерал-майор Яна Дама, ініціатива інтегрувати Військово-повітряні сили виникла після вторгнення РФ до України в лютому минулого року.

"Наш об'єднаний повітряний флот за розмірами буде порівнюваний з силами ВПС великої європейської країни. Ми хочемо об'єднати спостереження за повітряним простором, і мати можливість використовувати радіолокаційні дані з систем спостереження один одного", - сказав Дам.

До слова, Норвегія має 57 винищувачів F-16 і 37 винищувачів F-35, а 15 F-35 були замовлені. Фінляндія замовила 62 літаки F/A-18 Hornet і 64 F-35. Данія має 58 F-16 і 27 F-35. Швеція має понад 90 реактивних літаків Gripens.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки вважають, що російські війська зможуть спробувати розпочати новий наступ в Україні вже у найближчі тижні. Окупанти, ймовірно, можуть здійснювати атаки за кількома напрямками.

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