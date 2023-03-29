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Польща посилює охорону кордону з РФ: встановить камери та давачі руху

Польща посилює охорону кордону з РФ: встановить камери та давачі руху

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Польща посилює охорону кордону з РФ: встановить камери та давачі руху

Фото: УНІАН

Будівельні роботи на польському кордоні мають розпочатися у першій половині квітня.

У Польщі удосконалюють систему охорони кордону з Росією (210 км спільного кордону з Калінінградською областю). Електронна система захисту забезпечить охорону 199 кілометрів.  

Про це заявила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, пише "Польське радіо".

У штабі Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби в Кентшині вже розпочали роботу над центром спостереження, який прийматиме сигнали електронного загородження на кордоні з Росією. Посилені заходи безпеки включатимуть камери та давачі фіксації руху.

У Прикордонній службі зазначили, що будівельні роботи на кордоні мають розпочатися у першій половині квітня. Тим часом матеріали для цього почнуть завозити уже за кілька днів. 

Радіус дії посиленої охорони охоплюватиме весь сухопутний кордон Польщі з Росією – це близько 199 кілометрів, за винятком ділянки Віслинської коси. На території коси кордон уже кілька років охороняється електронними засобами.

Нагадаємо, у Польщі затримали російських шпигунів, які готували диверсії на залізниці.

Литовська розвідка також попередила, що російський Калінінград є "найбільшим джерелом загрози" для багатьох країн Європи на довгі роки. 

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Дата публікації
Перегляди
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