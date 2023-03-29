Створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України підтримали США

Сполучені Штати у вівторок, 28 березня, підтримали спеціальний міжнародний трибунал для розгляду справи проти Росії за агресію проти України, створивши імпульс для судового переслідування цього злочину вперше після Другої світової війни.

Про це пише AFP.

Європейський Союз також підтримав спеціальний трибунал, який може висунути нові звинувачення проти президента Володимира Путіна і стане останнім судовим залпом після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за ймовірні військові злочини.

У Державному департаменті заявили, що США працюватимуть із союзниками над створенням "спеціального трибуналу щодо злочину агресії" щодо вторгнення Росії до України в лютому 2022 року.

Бет Ван Скаак, пані посол США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя, сказала, що Сполучені Штати хочуть, щоб суд мав міжнародний персонал і ресурси.

"Зараз, у цей критичний момент історії, я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Було багато різних моделей, які розглядались. США детально розглядали всі "за" та "проти" кожної з них і дійшли до висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України", - заявила Бет Ван Скаак

Потенційно такий трибунал може розміщуватися в Європі, принаймні під час війни. За словами Бет Ван Скаак, трибунал не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї про створення нової незалежної міжнародної інституції, для становлення якої потрібні час та ресурси.

"Існують дві моделі, що розглядаються: це ця модель – український трибунал, який матиме міжнародний характер і матиме багато міжнародної підтримки та інший варіант, який може створити Генасамблея ООН. Влада України розглядає обидва варіанти. Висловлювалась перевага більше відокремленій міжнародній інституції, але є побоювання, що, можливо, не вийде зібрати необхідні голоси в Генасамблеї для створення подібної інституції", – додала вона.

У листопаді 2022 року Європейський Союз висунув ідею трибуналу, яка була офіційно підтримана в січні голосуванням Європейського парламенту.

Нагадаємо, лідери ЄС пітримали спецтрибунал для Путіна.

Ордер на арешт Володимира Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за депортацію українських дітей до РФ.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Путін постане перед правосуддям у Гаазі за злочини, вчинені проти України, незалежно від аргументів Москви.

Також відомо, що на початку квітня Росія планує провести неформальне засідання Ради безпеки ООН щодо депортації українських дітей.

Читайте також: