Лідери ЄС пітримали спецтрибунал для Путіна

ЄС схвалив ідею створення правового механізму. Зокрема, це дозволить притягнути до відповідальності керівництво Росії за воєнні злочини проти України.

Про це пише Європейська рада.

Вказано, що на сьогодні проводиться робота над створенням ефективного механізму переслідування злочинів агресії. ЄС рішуче налаштований забезпечити повну відповідальність за воєнні злочини та інші найбільш серйозні правопорушення, які стали наслідком російської агресії проти України.

"У цьому контексті Європейська Рада вітає домовленість щодо створення нового Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії РФ проти України у Гаазі, який буде пов’язаний з уже наявною Спільною командою розслідувачів, за підтримки Євроюсту”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін сподівається, що його врятує від Міжнародного кримінального суду в Гаазі імунітет глави держави. Путіна сильно лякає, що якась країна може за великі гроші видати його під трибунал.

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