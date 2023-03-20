Два наслідки рішення МКС для Путіна: експерт пояснив, як викрутиться диктатор

Рішення МКС від 17 березня про ордер на арешти Путіна і його уповноваженої з прав дитини Марини Львової-Бєлової можна назвати історичним у міжнародному і правовому контексті.

Зараз у ГУР вже говорять про те, що через це рішення в Кремлі шукають заміну Путіну.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, наскільки рішення МКС вплине на міжнародну ізоляцію диктатора і на його підтримку серед свого ж оточення.

“Заборонити Путіну злітати в Іран чи Білорусь не може ніхто. В Сирію — буде проблематично, краще вже “ви до нас, ніж ми до вас”. Це демонструватиме, що Росія начебто не в ізоляції. Пропагандисти говоритимуть саме про це, але ізоляція буде. На сьогодні не кожен міжнародний лідер буде готовий навіть телефоном спілкуватися з Путіним з питань якихось миротворчих ініціатив. Дуже цікаво, як себе поведе Віктор Орбан у цьому випадку, як себе будуть вести представники Угорщини — країни ЄС, члена НАТО. І її представник буде спілкуватися з військовим злочинцем і їхати до нього? Є ще країни Африки, які підтримують Росію. Але до Африки далеко, а пересуватися літаками за межами РФ Путін зараз побоюється”, - розповів Олександр Коваленко.

За його словами, це буде ізоляція. Проте для самого Путіна — це суттєвий удар.

“Особливо, коли ми дізнаємося, що ордери будуть виписуватися і на інших персонажів — Шойгу, Герасимова, Патрушева тощо. Зараз мова йде не про пропагандистів-шісток, таких як Симоньян. Керівництво силових структур — це найцікавіше. Тому що коли вони будуть у списках МКС, виникає питання — хто з них буде першим щуром, який буде намагатися врятуватися з цього "Титаніка". Саме ці щури і можуть спричинити внутрішній конфлікт силового характеру — конфронтацію задля того, щоб злити головного військового злочинця РФ”, - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, що у Росії заявили про нібито падіння "невідомих безпілотників". Один з дронів упав біля Москви, інший - у Бєлгородській області.

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