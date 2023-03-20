Сі Цзіньпін — миротворець? Про що китайський лідер говоритиме із Зеленським — експерт

Сі Цзіньпін, скоріше за все, пропонуватиме Володимиру Зеленському нейтральний майданчик, такий як Пекін або Шанхай, для ведення миротворчих перемовин.

Після того як Сі Цзіньпін побуває в Кремлі, він має зідзвонитися з Володимиром Зеленським.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, які наративи може просувати Сі Цзіньпін у розмові з нашим президентом.

"Це миротворча місія, не більше того. Він, мабуть, буде пропонувати нейтральний майданчик, такий як Пекін, Шанхай тощо, для ведення миротворчих перемовин. Хоча ми розуміємо, що Зеленський на це не погодиться, тому що у нас все достатньо просто — кордони 1991 року, а потім можна говорити про репарації, видачу військових злочинців, визнання капітуляції, підняття питання щодо буферних зон безпеки з боку Росії. Але спочатку — кордони 1991 року. А потім може бути майданчиком навіть Пекін", - наголосив Коваленко.

Нагадаємо, що Путін напередодні візиту Сі Цзіньпіна до Москви заявив, що нібито готовий до "політико-дипломатичного врегулювання" війни проти України.

Водночас в Україні очікують, що Сі Цзіньпін вплине на президента РФ Путіна, щоб припинити війну в Україні. Про це казав речник МЗС Олег Ніколенко. Він підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру.

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