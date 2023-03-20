Весняне рівнодення 2023 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Весняне рівнодення - це день, після якого Сонце протягом пів року буде сильніше освітлювати одну півкулю, а іншу - менше.

Весняне рівнодення у 2023 році настане 20 березня 2023 року о 23:24.

Весняне рівнодення: історія

У стародавньому римському календарі початком року був день весняного рівнодення (місяць Марція). У 155 році до нашої ери початок офіційного року в Римі перенесли на 1 січня.

У 325 році нашої ери весняне рівнодення припадало на 21 березня, і ця дата була прийнята Нікейським собором для обчислення дати Великодня. Через недокладність юліанського календаря в 16 столітті рівнодення було перенесено на 11 березня. У результаті введення григоріанського календаря в 1582 році і пропуску 10 днів на той час дата рівнодення завжди припадала приблизно на 21 березня.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Біль - це подарунок. Розгорнувши - знайдеш розуміння. А от сам біль вже не знайдеш. Чим більше любові у твоїх діях, тим більше свободи у твоєму житті. Тільки люби безкорисно.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Розуміння - це спокуса розуму. Прагни до істини за його межами. Немає чого більше чекати. Просто живи. Вже можна.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Для вільного молитвою стає все його життя. Так воно і є істина. Життя потребує руху. Обирай напрям.

РАК (22 червня-22 липня)

Тільки у спокої ясно видно шлях. Шлях є завжди тут і зараз. Наповни суть ясністю - здобудеш істину.

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ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Спостерігаючи за рухом пару, течією води, за рівним полум’ям свічки, головне бути тихим всередині. А ззовні можна як завгодно. Проявляючи свою природу - здобуваєш свободу все ж дійшовши до вершини - йди далі.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Впорядкувавши внутрішній світ, слід і зовнішній прийде до порядку. Ззовні діяти також доведеться. У спокої криється діяльність - у діяльності криється спокій.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

У житті повинно бути дещо більше, ніж просто мати все, що забажаєш. Якщо все сприймати занадто серйозно, можна випадково втратити барви життя. Кожний день - це нове життя. Відчувай це кожну мить.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Природа не терпить порожнечі. Природа і є порожнеча. Саме ти можеш наповнити її. Вчись слухати світ.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Роби з душею навіть незначні речі. У цьому і є щастя. Усі його шукають, а воно - ось.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Тиша всередині породжує барви та смаки ззовні. А от навпаки не вийде. Якщо хочеш зробити щось значуще та велике - зупини метушню розуму. Спостерігай за станами та їх плином. Спостерігай, але не піддавайся.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Краса живе у простоті, природності та чесності. А ще - у невідомості. Якщо дієш уважно, то усе, що ти робиш, стає творчістю. А якщо уважно твориш - стає шедевром.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Медитація - це просто бути собою, бути простим та природним. Просто бути. Результат залежить від стану свідомості більше, ніж від дії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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