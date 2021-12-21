Повернення Сатурна: як це вплине на Україну

Не лише люди відчувають планетарні впливи Сатурна, особливо у ключові періоди (29,5 – 30 та 59 років).

Україна як незалежна держава утворилася 24 серпня 1991 року. У цей період Сатурн перебував у знаку Водолій (06.02.1991 – 29.05.1993). Проголошення незалежності відбулося у суботу – день Сатурна. 2021 року Україні виповнилося 30 років, тобто вона переживає перше повернення Сатурна. Це соціальна планета, пов'язана з державними процесами, судовою та законодавчою сферами, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Від 22.03.2020 до 07.03.2023 планета рухається за знаком Водолій, як і в період утворення незалежної держави. 2022 року ще будуть складності, жорстке структурування політичної системи країни. А відчуватимуть цей процес усі жителі країни.

Від середини травня до середини липня 2022 року відбудуться важливі процеси, що оновлюють. Це буде період створення бази, яка дозволить зробити якісні перетворення на зовнішньому рівні. У цей час чітко буде вибудувано нову структуру, позначені межі та визначено основні цілі, а також способи та засоби їх досягнення.

Організація, створення нової системи управління державою стануть основними завданнями. Звичайно, успіх багато в чому залежить від керівної верхівки, проте обставини змушуватимуть їх ухвалювати рішення на користь народу. Нові лідери, які формують громадську думку, дадуть імпульс, змусять працювати систему у потрібному напрямку.

Для президента країни рік дуже непростий, особливо від середини квітня, аж до кінця 2022 року. Це час віддавання кармічних боргів, він дуже вразливий у цей період. Якщо президент витримає тягар відповідальності, покладений на нього, то від 2023 року Україна вийде з застою. Але є ймовірність того, що у 2022 будуть спроби повалення влади. З урахуванням того, що президент за гороскопом Водолій, можна говорити, що легко він владу не віддасть, опиратиметься, але після цього складного для нього і для країни року він зробить правильні висновки. Поки Сатурн у Водолії (до 7 березня 2023 року), чекати на розквіт України, поки що зарано. Але 2022 року будуть створені нові політичні сили, які прийдуть до влади 2024-го.

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Україна як держава навряд чи отримає зовнішню підтримку, різні неформальні об'єднання та організації набувають сили. Сформуються необхідні обставини для того, щоб можновладці усвідомили, що сила країни в ній самій. І від 2022 року, поки що на внутрішньому рівні, інакше буде побудовано соціальну функцію держави, а також зовнішні економічні відносини.

2022 року планетарні впливи такі, що не дають розширення, а навпаки – це час стиснення, обмежень та зменшення населення країни. Але після першого повернення Сатурна настане час розвитку, але база для цього буде створена 2022 року.

Президент також перебуває під стримувальним впливом Сатурна, як і всі Водолії (від 22.03.2020 до 07.03.2023). Навіть якщо він і хоче реально підвищити рівень життя українців, вивести країну з боргів та підвищити економічний рейтинг, то поки що йому це не вдається. Проте, він набуває необхідного досвіду, мудрості і, найімовірніше, 2024 року в Україні буде новий президент. Тому всім українцям потрібно набратися терпіння, згадати свій період повернення Сатурна (29 – 30 років), прийняти те, що Україна також перебуває під його жорстким впливом від кінця 2020 року до весни 2023 року.

Будь-які зміни починаються з себе, якщо кожна людина замислиться про головні речі, зрозуміє, що у важливих питаннях необхідно включати логіку, а не емоції, тоді й у масштабах багато чого зміниться. Сатурн – планета Карми, зараз Україна потрапила під приціл Сатурна. Можливо, Всесвіт усім українцям дає урок: змушує зробити переоцінку цінностей, переглянути свої переконання та зосередити ментальну, розумову енергію на тому, як будувати своє майбутнє.

Сатурн у Водолії закликає до роздумів та спрямовувань у сфері контактів та спілкування. Але планета дала чітко зрозуміти, що все, що було до цього (до 2021 року), тепер матеріалізоване у нову конкретну форму та структуру. Після 30 років життя кожної людини змінюється, так і Україна – випробувавши перше повернення Сатурна, від весни 2023 року розпочне новий, якісніший цикл, з урахуванням минулого досвіду.

Таким чином, повернення Сатурна дає можливість озирнутися і зрозуміти, чи правильний шлях обраний. Якщо людина, підприємство, держава збилися зі шляху Сатурн допоможе визначити правильний напрямок. Але це завжди відбувається болісно, з обмеженнями та складними внутрішніми перетвореннями. У віці 29 – 30 років потрібно багато зусиль для того, щоб зберегти позиції, статус, повагу, але якщо людина або люди, які керують державою або підприємством, не хочуть витрачати на це час, то в житті починається хаос – така кармічна природа повернення Сатурна кожні 29,5 року.

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