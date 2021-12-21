Чекають на судна: у Міненерго розповіли, чи вистачить Україні вугілля

Чекають на судна: у Міненерго розповіли, чи вистачить Україні вугілля

За словами очільника Міненерго, інших шляхів постачання вугілля, крім морських, фактично немає.

До кінця року до України мають прибути ще 4 судна з 300 тис. тонн вугілля.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів на пресконференції 21 грудня.

За його словами, станом на сьогодні до України вже надійшло шість суден — близько 400 тис. тонн вугілля. Запаси вугілля на українських ТЕС за грудень зросли на 15% завдяки імпорту морським шляхом.

"Відбувається системний імпорт вугілля відповідно морським шляхом. Тому що через дії Російської Федерації, фактичну блокаду України був повністю зупинений транзит вугілля з Казахстану, яке йшло до України. Інших шляхів, ніж морські, фактично немає. Щоправда, невелика кількість вугілля заходить з Польщі", — сказав Галущенко.

Міністр прогнозує, що у грудні споживання буде на рівні 1,8 млн тонн вугілля, а надходження перевищать 2 млн тонн, з яких — 1,5 млн тонн власного видобутку.

Запаси газу, за інформацією очільника Міненерго, перевищують 15 мільярдів кубів.

Міністр енергетики переконує, що віялових відключень не буде | Новини України

Раніше Герман Галущенко розповів, що віялових відключень електроенергії для населення під час опалювального сезону не буде, і запевнив, що цього опалювального сезону тарифи на електроенергію для населення змінюватися не будуть.

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