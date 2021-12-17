Тарифи на воду: чи зростуть ціни для українців від 1 січня і наскільки

Тарифи на воду: чи зростуть ціни для українців від 1 січня і наскільки

Варто очікувати, що вартість води 2022 року може піднятися на 11%.

Урядовці запевняють, що вартість водопостачання від 1 січня 2022 року для українців не зміниться. Однак, за прогнозами експертів, варто очікувати на суттєве здорожчання.

Про те, чи зростуть тарифи на воду від 1 січня і наскільки, з'ясовував ТСН.ua.

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Зауважимо, тарифи для всіх водоканалів, а також для інших підприємств, що займаються водопостачанням та водовідведенням, встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та ціна може бути різною залежно від регіону та постачальника.

Наскільки може зрости вартість води

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №586, варто очікувати, що вартість води може піднятися на 11% (можлива похибка +/- 3%). Водночас ціна може змінюватися від постачальника, який має право індивідуально встановлювати ціну.

Варто зазначити, у вересні 2021 року представники Кабінету міністрів, НАК "Нафтогаз України", Асоціації міст України та Конгресу місцевих і регіональних влад підписали Меморандум, який передбачає, що вартість гарячої води не повинна зрости, принаймні, до закінчення опалювального сезону-2022. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд надав органам місцевого самоврядування 30 млрд грн, яких, на його переконання, повністю достатньо для того, аби місцева влада не піднімала ціну на гарячу воду.

Прогнози еспертів

Як йдеться у консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті Міністерства економіки, на наступний рік прогнозується значне підвищення вартості води. Так, експерти підрахували, що вартість води може зрости на 16%. Також варто очікувати здорожчання водопостачання і на наступні роки:

2023 року ціна на гарячу воде зросте на 10%.

2024 року – на 7,5%.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, чи зміниться вартість електроенергії від 1 січня 2022 року та чого очікувати українцям. Детальніше про це - читайте у матеріалі за цим посиланням.

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