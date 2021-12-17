Тарифы на воду: зрастут ли цены для украинцев с 1 января и насколько

Тарифы на воду: зрастут ли цены для украинцев с 1 января и насколько

Следует ожидать, что стоимость воды в 2022 году может подняться на 11%.

Чиновники уверяют, что стоимость водоснабжения с 1 января 2022 года для украинцев не изменится. Однако, по прогнозам экспертов, стоит ожидать существенного удорожания.

О том, зрастут ли тарифы на воду от 1 января и насколько, разбился ТСН.ua.

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Заметим, тарифы для всех водоканалов, а также других предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотводом, устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), но цена может быть разной в зависимости от региона или поставщика.

Насколько может возрасти стоимость воды

Согласно постановлению Кабинета министров №586, следует ожидать, что стоимость воды может подняться на 11% (возможна погрешность +/- 3%). В то же время, цена может изменяться от поставщика, который имеет право индивидуально устанавливать цену.

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года представители Кабинета министров, НАК "Нафтогаз Украины", Ассоциации городов Украины и Конгресса местных и региональных властей подписали Меморандум, предусматривающий, что стоимость горячей воды не должна возрасти, по крайней мере, до окончания отопительного сезона-2022. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство предоставило органам местного самоуправления 30 млрд грн, которых, по его убеждению, вполне достаточно для того, чтобы местные власти не поднимали цену на горячую воду.

Прогнозы экспертов

Как говорится в консенсус-прогнозе, опубликованном на сайте Министерства экономики, на следующий год прогнозируется значительное повышение стоимости воды. Так, специалисты подсчитали, что цена воды может возрасти на 16%. Также следует ожидать удорожания водоснабжения и на следующие годы:

в 2023 году цена на горячую воду вырастет на 10%.

в 2024 году – на 7,5%.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, изменится ли стоимость электроэнергии с 1 января 2022 года и чего ожидать украинцам. Подробнее об этом – читайте в материале по этой ссылке.

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