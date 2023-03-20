Весеннее равноденствие 2023 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Весеннее равноденствие – это день, после которого Солнце в течение полугода будет сильнее освещать одно полушарие, а другое – меньше.

Весеннее равноденствие в 2023 году наступит 20 марта 2023 в 23:24.

Весеннее равноденствие: история

В древнем римском календаре в начале года был день весеннего равноденствия (месяц Марция). В 155 году до нашей эры начало официального года в Риме было перенесено на 1 января.

В 325 году нашей эры весеннее равноденствие приходилось на 21 марта, и дата была принята Никейским собором для исчисления даты Пасхи. Из-за неподробности юлианского календаря в 16 веке равноденствие было перенесено на 11 марта. В результате введения григорианского календаря в 1582 году и пропуска 10 дней к тому времени дата равноденствия всегда приходилась примерно на 21 марта.

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ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Боль – это подарок. Развернув – найдешь понимание. А вот саму боль уже не найдешь. Чем больше любви в твоих действиях, тем больше свободы в твоей жизни. Только люби бесполезно.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Понимание – это соблазн разума. Стремись к истине за его пределами. Нечего больше ждать. Просто живи. Уже можно.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Для свободной молитвой становится вся его жизнь. Так оно и есть истина. Жизнь нуждается в движении. Выбирай направление.

РАК (22 июня-22 июля)

Только в покое ясно виден путь. Путь всегда здесь и сейчас. Наполни суть ясностью – обретешь истину.

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ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Наблюдая за движением пара, течением воды, за ровным пламенем свечи, главное быть тихим внутри. А снаружи можно как угодно. Проявляя свою природу – обретаешь свободу все же дойдя до вершины – иди дальше.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Упорядочив внутренний мир, следует и внешний придет в порядок. Внешне действовать тоже придется. В покое кроется деятельность – в деятельности кроется покой.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

В жизни должно быть несколько больше, чем просто иметь все, что пожелаешь. Если все воспринимать слишком серьезно, можно случайно лишиться красок жизни. Каждый день – это новая жизнь. Чувствуй это каждое мгновение.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Природа не терпит пустоты. Природа и есть пустота. Ты можешь наполнить ее. Учись слушать мир.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Делай с душой даже незначительные вещи. В этом и есть счастье. Все его ищут, а оно – вот.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Тишина внутри порождает краски и вкусы извне. А вот наоборот не получится. Если хочешь сделать что-то значимое и большое – останови суматоху ума. Наблюдай за состояниями и их течением. Наблюдай, но не поддавайся.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Красота живет в простоте, естественности и честности. А еще – в неизвестности. Если действуешь внимательно, все, что ты делаешь, становится творчеством. А если внимательно творишь – становится шедевром.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Медитация – это просто быть собой, быть простым и естественным. Просто быть. Результат зависит от состояния сознания больше, чем от действия.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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