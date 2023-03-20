У Міноборони прокоментували інформацію про можливий контрнаступ ЗСУ

Українські воїни роблять все можливе, щоб звільнити українські землі від окупантів.

Українське Міністерство оборони не буде розголошувати плани Збройних сил щодо проведення контрнаступу, який дозволить звільнити українські землі від російських загарбників.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила в ефірі національного телемарафону.

Вона підкреслила, що українські військові вже давно довели, що можуть діяти дуже злагоджено та показувати високу майстерність під час операцій, які спрямовані на звільнення українських територій. Зокрема, операції по звільненню Київщини, півночі країни та Харківщини показали високий рівень ЗСУ.

Водночас у мережі шириться багато інформації щодо нового контрнаступу з боку ЗСУ.

"Шириться дуже багато інформації про контрнаступ, але треба розуміти, що військові і міністерство як цивільна установа, ми не займаємося прогнозуванням і ми не розголошуємо плани ЗСУ", - сказала заступниця.

Маляр зазначила, що стратегічне завдання, яка стоїть перед усіма українськими військовими — звільнення всіх територій України від російських загарбників. Зараз Міністерство оборони України та ЗСУ працюють над цим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про нібито "наступ Збройних сил України на російський Бєлгород вже у квітні.

Крім того, ми раніше інформували, що секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, як відбувається обговорення контрнаступу та чому не варто дослухатися до західних ЗМІ.

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