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Пригожину примарився "наступ ЗСУ на Бєлгород" – він просить керівництво РФ готуватися

Пригожину примарився "наступ ЗСУ на Бєлгород" – він просить керівництво РФ готуватися

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1180
Час на прочитання
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Пригожину примарився "наступ ЗСУ на Бєлгород" – він просить керівництво РФ готуватися

Євген Пригожин закликав військове керівництво РФ зберегти сили через нібито наступ українських військових.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про нібито "наступ Збройних сил України на російський Бєлгород вже у квітні.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал ASTRA.  

"ЗСУ на сьогоднішній день перебувають у стратегічно вигідному становищі – у центрі нашого угруповання. ЗСУ накопичує певну кількість резервів. І далі ЗСУ, з високою ймовірністю, у середині квітня почне ряд контрнаступальних операцій. Висока ймовірність того, що один із ударів припаде на нашу територію – в районі міста Бєлгород", - заявив він.

За словами Пригожина, "мета такого удару – дестабілізація внутрішньої політичної обстановки в Росії, а також для отримання переваги у майбутніх переговорах".

Нагадаємо, Пригожин заявив, що хоче до літа завербувати на війну проти України 30 тисяч росіян.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
1180
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