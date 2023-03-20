Пригожину примарився "наступ ЗСУ на Бєлгород" – він просить керівництво РФ готуватися

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про нібито "наступ Збройних сил України на російський Бєлгород вже у квітні.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал ASTRA.

"ЗСУ на сьогоднішній день перебувають у стратегічно вигідному становищі – у центрі нашого угруповання. ЗСУ накопичує певну кількість резервів. І далі ЗСУ, з високою ймовірністю, у середині квітня почне ряд контрнаступальних операцій. Висока ймовірність того, що один із ударів припаде на нашу територію – в районі міста Бєлгород", - заявив він.

За словами Пригожина, "мета такого удару – дестабілізація внутрішньої політичної обстановки в Росії, а також для отримання переваги у майбутніх переговорах".

Нагадаємо, Пригожин заявив, що хоче до літа завербувати на війну проти України 30 тисяч росіян.

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