Пригожину привидилось "наступление ВСУ на Белгород" – он просит руководство РФ готовиться

Евгений Пригожин призвал военное руководство РФ сохранить силы из-за якобы наступления украинских военных.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о якобы "наступлении Вооруженных сил Украины на российский Белгород уже в апреле.
Видео опубликовал Telegram-канал ASTRA.
"ВСУ на сегодняшний день находятся в стратегически выгодном положении – в центре нашей группировки. ВСУ накапливает определенное количество резервов. И далее ВСУ с высокой долей вероятности в середине апреля начнет ряд контрнаступательных операций. Высока вероятность того, что один из ударов придется по нашей территории – в районе города Белгород", — заявил он.
По словам Пригожина, "цель такого удара – дестабилизация внутренней политической обстановки в России, а также получение преимущества в предстоящих переговорах".
Напомним, Пригожин заявил, что хочет к лету завербовать на войну против Украины 30 тысяч россиян.
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