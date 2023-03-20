Пригожину привидилось "наступление ВСУ на Белгород" – он просит руководство РФ готовиться

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о якобы "наступлении Вооруженных сил Украины на российский Белгород уже в апреле.

Видео опубликовал Telegram-канал ASTRA.

"ВСУ на сегодняшний день находятся в стратегически выгодном положении – в центре нашей группировки. ВСУ накапливает определенное количество резервов. И далее ВСУ с высокой долей вероятности в середине апреля начнет ряд контрнаступательных операций. Высока вероятность того, что один из ударов придется по нашей территории – в районе города Белгород", — заявил он.

По словам Пригожина, "цель такого удара – дестабилизация внутренней политической обстановки в России, а также получение преимущества в предстоящих переговорах".

Напомним, Пригожин заявил, что хочет к лету завербовать на войну против Украины 30 тысяч россиян.

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