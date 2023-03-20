Два последствия решения МКС для Путина: эксперт объяснил, как выкрутится диктатор

Решение МКС от 17 марта об ордере на аресты Путина и его уполномоченной по правам ребенка Марины Львовой-Беловой можно назвать историческим в международном и правовом контексте.

Сейчас в ГУР уже говорят о том, что из-за этого решения в Кремле ищут замену Путину.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, насколько решение МКС повлияет на международную изоляцию диктатора и его поддержку среди своего же окружения.

“Запретить Путину взлетать в Иран или Беларусь не может никто. В Сирию будет проблематично, лучше уж "вы к нам, чем мы к вам". Это будет демонстрировать, что Россия вроде бы не в изоляции. Пропагандисты будут говорить именно об этом, но изоляция будет. На сегодняшний день не каждый международный лидер будет готов даже по телефону общаться с Путиным по вопросам каких-то миротворческих инициатив. Очень интересно, как себя поведет Виктор Орбан в этом случае, как будут себя вести представители Венгрии — страны ЕС, член НАТО. И ее представитель будет общаться с военным преступником и уезжать к нему? Есть еще страны Африки, поддерживающие Россию. Но до Африки далеко, а передвигаться по самолетам за пределами РФ Путин сейчас опасается”, — рассказал Александр Коваленко.

По его словам, это будет изоляция. Однако для самого Путина это ощутимый удар.

“Особенно, когда мы узнаем, что ордера будут выписываться и на других персонажей – Шойгу, Герасимова, Патрушева и т.д. Сейчас речь идет не о пропагандистах-шестерках, таких как Симоньян. Руководство силовых структур – это самое интересное. Потому что когда они будут в списках МКС, возникает вопрос — кто из них будет первой крысой, которая будет пытаться спастись из этого Титаника. Именно эти крысы и могут повлечь за собой внутренний конфликт силового характера — конфронтацию для того, чтобы слить главного военного преступника РФ”, — отметил Коваленко.

Напомним, что в России заявили о якобы падении "неизвестных беспилотников". Один из дронов упал возле Москвы, другой – в Белгородской области.

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