Лидеры ЕС подержали спецтрибунал для Путина

ЕС одобрил идею создания правового механизма. В частности, это позволит привлечь к ответственности руководство России за военные преступления против Украины.

Об этом пишет Европейский совет.

Указано, что на сегодняшний день проводится работа над созданием эффективного механизма преследования преступлений агрессии. ЕС решительно настроен обеспечить полную ответственность за военные преступления и другие наиболее серьезные правонарушения, ставшие следствием российской агрессии против Украины.

"В этом контексте Европейский Совет приветствует договоренность о создании нового Международного центра по преследованию преступлений агрессии РФ против Украины в Гааге, который будет связан с уже имеющейся Совместной командой расследователей при поддержке Евроюста", — говорится в сообщении.

Отметим, что президент России Владимир Путин надеется, что его спасет от Международного уголовного суда в Гааге и мунитет главы государства. Путина сильно пугает, что какая-нибудь страна может за большие деньги выдать его под трибунал.

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