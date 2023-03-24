Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лидеры ЕС подержали спецтрибунал для Путина

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
743
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Лидеры ЕС подержали спецтрибунал для Путина

Фото: ТСН.ua

ЕС решительно настроен обеспечить полную ответственность за военные преступления РФ.

ЕС одобрил идею создания правового механизма. В частности, это позволит привлечь к ответственности руководство России за военные преступления против Украины.

Об этом пишет Европейский совет.

Указано, что на сегодняшний день проводится работа над созданием эффективного механизма преследования преступлений агрессии. ЕС решительно настроен обеспечить полную ответственность за военные преступления и другие наиболее серьезные правонарушения, ставшие следствием российской агрессии против Украины.

"В этом контексте Европейский Совет приветствует договоренность о создании нового Международного центра по преследованию преступлений агрессии РФ против Украины в Гааге, который будет связан с уже имеющейся Совместной командой расследователей при поддержке Евроюста", — говорится в сообщении.

Отметим, что президент России Владимир Путин надеется, что его спасет от Международного уголовного суда в Гааге и мунитет главы государства. Путина сильно пугает, что какая-нибудь страна может за большие деньги выдать его под трибунал.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
743
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация