Сможет ли Путин избежать Гааги: эксперт объяснил, на что надеется президент РФ

Президент России Владимир Путин надеется, что его спасет от Международного уголовного суда в Гааге иммунитет главы государства. Путина сильно пугает, что какая-нибудь страна может за большие деньги выдать его под трибунал.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua политолог Николай Давыдюк. По его словам, решение МУС об ордере на арест президента РФ — "нормальное, положительное, и оно будет двигаться".

"Есть некоторые предостережения, являющиеся объектом надежды для Путина — мол, президент носит иммунитет и ни за что не отвечает. Наши юристы и в Гааге говорят — ок, если это не касается военных преступлений. Военные преступления, преступления против человечности, геноцид - прецедент того, что кто угодно будет отвечать. Это три параметра, по которым мировые лидеры отвечали. Разве не так было с нацистской Германией, сербскими лидерами? Слободан Милошевич умер в тюрьме, ожидая приговора. Они говорят, что нельзя объявлять подозрение президенту другой страны. Можно, такие вещи тоже были. Они говорят — нельзя вершить суд заочно. Тоже можно — Нюрнберг велся заочно, балканские кейсы", — рассказал Давидюк.

По его словам, Путин "напротив сейчас будет переживать, что любая страна его может за деньги сдать Украине или любой европейской стране".

"Выдать его, как типичного преступника, но за нетипичную, чрезвычайно крупную сумму – это как раз очень сильно пугает Путина", – добавил эксперт.

Давидюк также предположил, что Путина ожидает судьба казненного иракского диктатора Саддама Хусейна.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Им инкриминируют военное преступление – незаконную массовую депортацию в Россию украинских детей.

Офис генпрокурора Украины передал МУС более 40 томов материалов по насильственной депортации детей – более 1000 страниц.

Теперь Путина могут арестовать в любой из 123 стран, признающих решения МУС, и отдать под трибунал.

Главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что Путин предстанет перед правосудием в Гааге, независимо от позиции России, не признающей юрисдикцию этого суда. Ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни – пока он не предстанет перед судом.

Украина также призывает прокурора Карима Хана расследовать расстрел россиянами пленного украинского военного.

В ответ Следственный комитет России возбудил уголовное дело против судей МУС и лично прокурора Карима Хана.

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