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Ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни – прокурор МКС

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни – прокурор МКС

Фото: Getty Images

Владимир Путин – первый президент государства, являющегося постоянным членом Совбеза ООН, которому выдали ордер на арест.

Ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львова-Беловой будут действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

Об этом заявил прокурор Международного криминального суда Карим Хан, пишет BBC.

Карим Хан рассказал, что первоначально МКС планировал держать ордера на арест в тайне, но решил обнародовать их, чтобы попытаться остановить дальнейшие преступления.

"С детьми нельзя обращаться как с военной добычей, их нельзя депортировать", — подчеркнул прокурор.

"Он будет оставаться предполагаемым преступником до тех пор, пока не предстанет перед судом или пока его не передадут в суд и не оправдают. Это кажется крайне маловероятным, поэтому он останется предполагаемым преступником до конца своей жизни", — сказал он.

Орден на арест президента РФ Владимира Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за депортацию украинских детей в РФ. Суд также выдал ордер на арест уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что президент России Владимир Путин предстанет перед правосудием в Гааге за преступления, совершенные против Украины, независимо от аргументов Москвы.

Дмитрий Медведев пригрозил Международному уголовному суду в Гааге ударом гиперзвуковой ракеты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "продолжают работать", комментируя решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест диктатора.

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Дата публикации
Просмотры
330
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