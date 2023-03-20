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"Продолжаем работать": Песков – о разрешении на арест Путина

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
413
Время на прочтение
1 мин
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"Продолжаем работать": Песков – о разрешении на арест Путина

Фото: Associated Press

Песков заявил, что в Кремле "продолжают работать".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест диктатора.

В комментарии российским пропагандистам Песков заявил, что в Кремле "продолжают работать".

"Относимся к этому спокойно, тщательно фиксируем", — сказал он.

По словам Пескова, "если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится".

Напомним, ранее пресс-секретарь российского диктатора заявил, что "Россия, как некоторые другие государства, не признает юрисдикции Международного уголовного суда", а решение об ордере на арест Путина он назвал "ничтожным".

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Дата публикации
Просмотры
413
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