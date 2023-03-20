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"Продовжуємо працювати": Пєсков - про дозвіл на арешт Путіна

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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923
Час на прочитання
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"Продовжуємо працювати": Пєсков - про дозвіл на арешт Путіна

Фото: Associated Press

Пєсков заявив, що в Кремлі "продовжують працювати".

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати ордер на арешт диктатора.

У коментарі російським пропагандистам Пєсков заявив, що в Кремлі "продовжують працювати".

"Ставимося до цього спокійно, ретельно фіксуємо", - зазначив він.

За словами Пєскова, "якщо кожен із цих ворожих проявів приймати близько до серця, нічого хорошого не вийде".

Нагадаємо, раніше прессекретар російського диктатора заявив, що "Росія, як деякі інші держави, не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду", а рішення про ордер на арешт Путіна він назвав "нікчемним".

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Перегляди
923
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