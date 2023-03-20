"Продовжуємо працювати": Пєсков - про дозвіл на арешт Путіна

Пєсков заявив, що в Кремлі "продовжують працювати".

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати ордер на арешт диктатора.

У коментарі російським пропагандистам Пєсков заявив, що в Кремлі "продовжують працювати".

"Ставимося до цього спокійно, ретельно фіксуємо", - зазначив він.

Також читайте Арешт Путіна: які перспективи диктатора з історичної практики

За словами Пєскова, "якщо кожен із цих ворожих проявів приймати близько до серця, нічого хорошого не вийде".

Нагадаємо, раніше прессекретар російського диктатора заявив, що "Росія, як деякі інші держави, не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду", а рішення про ордер на арешт Путіна він назвав "нікчемним".

Які шанси таки побачити диктатора в клітці: світ реагує на ордер на арешт Путіна

Читайте також: