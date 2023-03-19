"Це поворотний момент": Зеленський про наслідки для РФ через ордер на арешт Путіна

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента Росії Володимира Путіна – це поворотний момент.

Про це він сказав 19 березня під час свого вечірнього звернення.

"Завершується ще один тиждень нашої оборони проти держави-зла. Ще один тиждень, коли щодня і щоночі російська армія обстрілювала українські міста, села, вбивала наших людей. За кожен прояв терору проти українців держава-зло відповідатиме. Цей тиждень, що минає, нарешті приніс дійсно вагомий міжнародно-правовий результат для України, для справедливості. Є ордер Міжнародного кримінального суду на арешт керівника Росії – це поворотний момент, момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності, відповідальності за кожен удар по Україні, за кожне зруйноване життя, за кожну депортовану українську дитину, за кожен прояв дестабілізації світу, що стало наслідком російської агресії", - заявив глава держави.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив, що видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей. Їх вважають винними у воєнних злочинах проти громадян України.

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