Вместо киллера нанял агента под прикрытием: как мужчина хотел убить жену

Мужчине теперь грозит до десяти лет за решеткой.

Мужчина из Массачусетса, США, пытался нанять киллера для убийства своей жены.

Впрочем, по незнанию попросил совершить убийство федерального агента под прикрытием.

Об этом пишет nypost.com.

Во время встречи в январе в 2021 году с агентом ФБР под прикрытием, который выдавал себя за наемного убийцу, 56-летний Массимо Маренги пожаловался, что его жена требует запретительного судебного приказа против него. Поэтому он попросил "киллера" помочь "устранить" его проблему.

Фото: nypost.com

Мужчина предоставил агенту фотографию дома своей жены и подробно рассказал, как избежать камер наблюдения во время совершения преступления. Кроме того, он рассказал о графике работы женщины и назвал цвет, модель и номерной знак ее машины.

Во время второй встречи Маренги дал федеральному агенту залог в размере 1500 долларов наличными за убийство и призвал его сделать это в ближайшее время.

Теперь ему грозит до десяти лет за решеткой. Кроме приговора, обвинение в заказном убийстве включает штраф в размере до 250 000 долларов.

Фото: nypost.com

Приговор должен быть вынесен 8 июня.

Напомним, в США мужчина похитил 40-летнюю женщину и на два месяца закрыл ее в шкафу. Жертве давали очень мало еды, не пускали в туалет и выводили из шкафа только раз в день.

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