Путин предстанет перед судом независимо от мнения России – главный прокурор МКС

Путин – первый глава государства, являющегося постоянным членом Совбеза ООН, которому выдали ордер на арест.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что президент России Владимир Путин предстанет перед правосудием в Гааге за преступления, совершенные против Украины, независимо от аргументов Москвы.

Как пишет CNN, Хан отверг предположение, что Путин избежит суда, поскольку Россия не ратифицировала Римский статут.

Карим Хан указал на исторические процессы над нацистскими военными преступниками, бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем и бывшим лидером Либерии Чарльзом Тейлором, как примеры, казалось бы, неприкосновенных фигур, стоящих перед правосудием.

"Все они были сильными и влиятельными людьми, но все оказались в залах суда", — подчеркнул прокурор.

Этот шаг уже вошел в историю, сделав Путина первым главой государства постоянного члена Совета Безопасности ООН, которому был выдан ордер на арест, отметил Хан.

Орден на арест президента РФ Владимира Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за депортацию украинских детей в РФ. Кроме Путина, суд выдал ордер и на арест уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львов-Беловой за "незаконную депортацию" украинских детей.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что решение Палаты досудебного производства II Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина оправдано.

Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что в связи с решением Международного уголовного суда Путину в ближайшее время будет очень сложно перемещаться по миру, поскольку есть много поддерживающих МКС стран и в которых есть обязательства арестовать президента России .

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решение Международного уголовного суда в Гааге выдать орден на арест российского диктатора Владимира Путина – "это только начало процесса".

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