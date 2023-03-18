Путін постане перед судом незалежно від думки Росії – головний прокурор МКС

Путін – перший глава держави, яка є постійним членом Радбезу ООН, якому видали ордер на арешт.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що президент Росії Володимир Путін постане перед правосуддям у Гаазі за злочини, вчинені проти України, незалежно від аргументів Москви.

Як пише CNN, Хан відкинув припущення, що Путін уникне суду, оскільки Росія не ратифікувала Римський статут.

Карім Хан вказав на історичні процеси над нацистськими військовими злочинцями, колишнім президентом Югославії Слободаном Мілошевичем і колишнім лідером Ліберії Чарльзом Тейлором, як приклади, здавалося б, недоторканних фігур, які постали перед правосуддям.

"Усі вони були сильними та впливовими людьми, проте усі опинилися у залах суду", - наголосив прокурор.

Цей крок уже увійшов в історію, зробивши Путіна першим главою держави постійного члена Ради Безпеки ООН, якому було видано ордер на арешт, зазначив Хан.

Орден на арешт президента РФ Володимира Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за депортацію українських дітей до РФ. Окрім Путіна, суд видав ордер і на арешт уповноваженої з прав дітей в РФ Марії Львової-Бєлової за "незаконну депортацію" українських дітей.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що рішення Палати досудового провадження II Міжнародного кримінального суду про видавання ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна є виправданим.

Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб заявив, що у зв'язку з рішенням Міжнародного кримінального суду Путіну найближчим часом буде дуже складно переміщатися світом, оскільки є багато країн, які підтримують МКС, і у яких є зобов'язання арештувати президента Росії.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати орден на арешт російського диктатора Володимира Путіна – "це лише початок процесу".

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