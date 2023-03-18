"Це лише початок" – Боррель прокоментував орден на арешт Володимира Путіна

Жозеп Боррель наголосив, що Путін не зможе уникнути відповідальності за злочини проти України.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати орден на арешт російського диктатора Володимира Путіна – "це лише початок процесу".

Про це Боррель написав у Twitter.

"Рішення МКС видати ордер на арешт Володимира Путіна за воєнний злочин щодо незаконної депортації та передавання дітей з України до Росії є початком процесу притягнення до відповідальності. Ми цінуємо та підтримуємо роботу МСК. Не може бути жодної безкарності", – йдеться у дописі.

Орден на арешт Володимира Путіна: що відомо

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за воєнний злочин – депортацію українських дітей до РФ.

Тепер кремлівський диктатор ризикує бути заарештованим, якщо відвідає одну із 123-х держав світу, що не входить до "кола друзів" Росії.

Окрім Путіна, суд видав ордер і на арешт уповноваженої з прав дітей в РФ Марії Львової-Бєлової за "незаконну депортацію" українських дітей.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що рішення Палати досудового провадження II Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна є виправданим.

Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб заявив, що у зв'язку з рішенням Міжнародного кримінального суду Путіну найближчим часом буде дуже складно переміщатися світом, оскільки є багато країн, які підтримують МКС, і у яких є зобов'язання арештувати президента Росії.

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