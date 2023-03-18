"Путіну стане складно пересуватися світом" - британський уряд

У зв'язку з рішенням Міжнародного кримінального суду Володимиру Путіну найближчим часом буде дуже складно переміщатися світом, оскільки є багато країн, які підтримують МКС, і у яких є зобов'язання арештувати президента Росії.

Про це заявив заступник прем'єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб, пише BBC.

"Це буде, як я підозрюю, довгий процес, але те саме говорили про Югославію, про Руанду, і багато людей, відповідальних за кровопролиття, у результаті опинилися в суді. Я думаю, що вже найближчим часом для президента Путіна буде дуже складно переміщатися світом", — зазначив Рааб.

Він наголосив, що зараз важливо, щоб ті члени міжнародної спільноти, які підтримують МКС переконалися в тому, що суд має достатню підтримку у розслідуванні, у криміналістичній експертизі, в опитуванні свідків.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують в незаконній депортації населення та дітей з території України до Росії.

"Володимир Володимирович Путін, президент Російської Федерації, несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України до Росії Федерація", - йдеться в повідомленні пресслужби суду.

У повідомленні суду також зазначається, що "існують розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини" - через безпосередню участь, дії спільно з іншими людьми або ж через неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими.

Приблизно такою ж є підстава видачі ордеру на арешт Марії Львової-Бєлової, яка від 2021 року є уповноваженою РФ з прав дитини, - за виключенням пункту про "неспроможність здійснювати належний контроль над військовими підлеглими".

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що після рішення Гаазького суду Путін стає невиїзним із РФ. За його словами, тепер світові лідери мають тричі подумати перед тим, як подавати Путіну руку та сідати з ним за стіл переговорів.

У Росії заявили, що ніколи не визнають рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Володимира Путіна. За словами речниці МЗС РФ Марії Захарової, "рішення суду не має для РФ жодного значення ні в політичній, ні в правовій площині".

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що рішення Палати досудового провадження II Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна є виправданим.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

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