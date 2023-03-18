Вночі на Хмельниччині спрацювала протиповітряна оборона

Влучань на території області немає.

У ніч проти суботи, 18 березня, російська армія атакувала Україну дронами. На Хмельниччині спрацювали сили ППО.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької ОВА.

"Сьогодні вночі рашисти завдали ударів дронами по нашій країні. Влучань на території Хмельницької області не було. Звуки, які могли чути наші жителі - це робота ППО", - йдеться у повідомленні.

До слова, повітряну тривогу в області оголосили 17 березня о 23:05. Вона тривала до 01:38 18 березня. Зокрема, моніторингові групи повідомляють про дрони в районі Красилова.

Нагадаємо, українські захисники збили 11 із 16 "шахедів" під час атаки росіян, яка розпочалася ввечері 17 березня та завершилася в ніч проти 18 березня. Атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.

Увечері п'ятниці, 17 березня, близько 21:30 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Мешканців попередили про загрозу атаки дронами.

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