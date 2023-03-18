Росіяни атакували дронами Дніпропетровщину: що відомо

У ніч проти суботи, 18 березня, російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Два дрони влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську. Також два ворожі Shahed вдалося збити українським силам ППО.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Два (дрони - Ред.) влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську. Там сильні руйнування", - йдеться у повідомленні голови області.

Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь на об'єкті. За словами Лисака, внаслідок ворожого удару пошкодженіо шість дачних будинків поряд, а чотири було зруйновано вщент.

Люди внаслідок ударів не постраждали.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 34 авіаційних удари. 11 з них - із застосуванням БПЛА "Шахед-136". 10 цих дронiв було знищено нашими підрозділами ППО, але один, нажаль, влучив в об’єкт промислової інфраструктури.

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