Россияне атаковали дронами Днепропетровщину: что известно

Враг ударил по объекту критической инфраструктуры.
В ночь на субботу, 18 марта, российская армия атаковала Днепропетровщину беспилотниками. Два дрона попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске. Также два вражеских Shahed удалось сбить украинским силам ПВО.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Два (дроны – Ред.) попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске. Там сильные разрушения", – говорится в сообщении главы области.
Из-за попадания дронов на предприятии произошел пожар. Спасатели до сих пор укрощают огонь на объекте. По словам Лисака, в результате вражеского удара повреждены шесть дачных домов рядом, а четыре были разрушены до основания.
Люди в результате ударов не пострадали.
Напомним, за прошедшие сутки враг нанес 34 авиационных удара. 11 из них – с применением БПЛА "Шахед-136". 10 этих дронов было уничтожено нашими подразделениями ПВО, но одно, к сожалению, попало в объект промышленной инфраструктуры.
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