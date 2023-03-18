"Это оправдано": Байден высказался об ордере на арест Путина

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что решение Палаты досудебного производства II Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина оправдано.

Об этом пишет CNN.

"Я думаю, что это оправдано", — сказал американский президент.

Джо Байден считает решение суда "очень весомым аргументом". Президент США также отметил, что Владимир Путин "явно совершил военные преступления".

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Суд заявляет, что Путин несет ответственность за военное преступление незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины.

"Есть разумные основания считать, что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления и за его неспособность осуществлять надлежащий контроль гражданских и военных подчиненных", — заявил МКС.

Уполномоченная по правам ребенка Мария Алексеевна Львова-Белова также отвечает за депортацию украинских детей. Ордеры на арест выдали на основании заявлений, поданных прокурорами МКС 22 февраля 2023 года.

Минобороны Украины создает подразделение по международному праву для расследования военных преступлений России.

Его создадут при Департаменте юридического обеспечения. Подразделение будет помогать Офису генпрокурора, Министерству юстиции Украины и международным институтам.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина