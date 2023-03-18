Три знака Зодиака, которым противопоказан контакт с людьми

Напряженный и конфликтный день, в течение которого ссоры могут вспыхивать без какой-либо на то причины – как говорится, на пустом месте – и иметь серьезные последствия для отношений. Именно поэтому звезды настоятельно советуют нам посвятить день отдыху, причем восстанавливать силы желательно в одиночестве, выведя за круг общения не только друзей и знакомых, но и членов своей семьи.

Сегодня, 18 марта, не стоит ни с кем общаться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них близкий контакт с людьми противопоказан.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов часто губит присущая им самоуверенность: добившись хоть какого-то – даже минимального – жизненного или профессионального успеха, они начинают думать, что вполне могут обойтись без тех, кто находился рядом и поддерживал их в процессе его достижения. Вот и сегодня они вполне могут рассориться со старым другом, не подумав о том, что, продолжив такую линию поведения, они рискуют остаться в одиночестве.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – один из самых вспыльчивых знаков Зодиака, что часто не лучшим образом отражается на их отношениях с окружающими их людьми, в том числе и близкими. Очень быстро – иногда буквально через час – они раскаиваются в своем поведении, но исправить его могут далеко не всегда. Сегодня, во избежание таких последствий, необходимо отказаться – за исключением случаев крайней необходимости – от общения с людьми.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, вступая в конфликт, вспыхивают не сразу, но, уж коль скоро это происходит, успокоить представителей знака – по причине их редкостного упрямства – бывает крайне сложно. Ссора, начавшаяся из-за незначительного повода, может затянуться надолго, а то и вообще привести к прекращению каких-либо отношений. Именно поэтому сегодня им стоит максимально дистанцироваться от людей – они найдут чем заняться в одиночестве.

Читайте также: