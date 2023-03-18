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Астрологический прогноз на 18 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
105
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 18 марта

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в этот день – благо, он выходной – не стоит приступать к реализации новых проектов, особенно финансового направления: вместо прибыли они принесут убыток. Важные решения лучше перенести, а от общения с окружающими желательно отказаться. 

Символ дня: Лягушка-путешественница. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: зелено-голубой, аквамариновый, серо-голубой, бусый. 

Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз. 

За какую часть тела отвечает: ноги – бедра. 

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний, лечить которые необходимо по ранее составленной врачом схеме. Занимаясь спортом, важно соблюдать осторожность – переломы и растяжения будут заживать очень долго. 

Питание дня: нужно ограничивать питание, мясо заменить рыбой и овощами. 

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно. 

Дачные работы дня: можно делать кронирование и обрезку плодовых деревьев. 

Магия и мистика дня: можно делать защитные и любовные талисманы и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи наглядно "объяснят" человеку, что мешает ему духовно расти. 

Табу дня: необходимо избегать невнимательности и рассеянности – велика вероятность попасть в неприятную ситуацию. 

Афоризм дня: "У вас обязательно должны быть долгосрочные цели, чтобы краткосрочные поражения не выбивали вас из колеи" (Боб Бейлс). 

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Дата публикации
Просмотры
105
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