Астрологический прогноз на 18 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в этот день – благо, он выходной – не стоит приступать к реализации новых проектов, особенно финансового направления: вместо прибыли они принесут убыток. Важные решения лучше перенести, а от общения с окружающими желательно отказаться.

Символ дня: Лягушка-путешественница.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: зелено-голубой, аквамариновый, серо-голубой, бусый.

Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: ноги – бедра.

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний, лечить которые необходимо по ранее составленной врачом схеме. Занимаясь спортом, важно соблюдать осторожность – переломы и растяжения будут заживать очень долго.

Питание дня: нужно ограничивать питание, мясо заменить рыбой и овощами.

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.

Дачные работы дня: можно делать кронирование и обрезку плодовых деревьев.

Магия и мистика дня: можно делать защитные и любовные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи наглядно "объяснят" человеку, что мешает ему духовно расти.

Табу дня: необходимо избегать невнимательности и рассеянности – велика вероятность попасть в неприятную ситуацию.

Афоризм дня: "У вас обязательно должны быть долгосрочные цели, чтобы краткосрочные поражения не выбивали вас из колеи" (Боб Бейлс).

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