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Более 180 "прилетов" и выстрелов в сутки: россияне обстреляли три общины Сумщины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Более 180 "прилетов" и выстрелов в сутки: россияне обстреляли три общины Сумщины

В Сумской области произошло 117 "прилетов" в сутки / Фото: Сумская ОВА

Оккупанты продолжают атаковать приграничные регионы Сумской области.

В пятницу, 17 марта, захватчики обстреляли три общины в Сумской области. В регионе зафиксировали более 180 "прилетов" и выстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Белопольская община: враг бил из минометов (1 "прилет"), гранатометов (150 выстрелов) и артиллерии (7 "прилетов" из САУ).
  • Шалыгинская община: россияне совершили артобстрел из САУ (9 "прилетов") и минометов (17 "прилетов").
  • Эсманская община: зафиксировано 2 "прилета" из миномета.

Обошлось без последствий.

"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", – говорится в сообщении.

В настоящее время оперативная обстановка приграничных населенных пунктах Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено, говорят военные.

Напомним, захватчики в очередной раз атаковали дронами территорию Украины. Силы ПВО сбили большинство иранских беспилотников.

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Дата публикации
Просмотры
143
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