Более 180 "прилетов" и выстрелов в сутки: россияне обстреляли три общины Сумщины

В пятницу, 17 марта, захватчики обстреляли три общины в Сумской области. В регионе зафиксировали более 180 "прилетов" и выстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Белопольская община: враг бил из минометов (1 "прилет"), гранатометов (150 выстрелов) и артиллерии (7 "прилетов" из САУ).

Шалыгинская община: россияне совершили артобстрел из САУ (9 "прилетов") и минометов (17 "прилетов").

Эсманская община: зафиксировано 2 "прилета" из миномета.

Обошлось без последствий.

"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", – говорится в сообщении.

В настоящее время оперативная обстановка приграничных населенных пунктах Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено, говорят военные.

Напомним, захватчики в очередной раз атаковали дронами территорию Украины. Силы ПВО сбили большинство иранских беспилотников.