В каких странах Путина могут арестовать: карта и полный список

Президенту РФ опасно посещать 123 государства мира. Ближайший выезд Путина в "зону риска" запланирован в августе 2023 года — на саммит в ЮАР.

В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина за военное преступление – депортацию украинских детей в Россию. Теперь кремлевский диктатор рискует быть арестованным, если посетит одно из 123-х государств мира, не входящее в постоянно уменьшающийся “круг друзей” России.

ТСН.ua собрал информацию, какие именно страны могут выполнить решение Международного уголовного суда.

Как известно, в Москве сразу заявили, что Россия не является участником "Римского устава", основополагающего текста Международного уголовного суда в Гааге, и потому не имеет никаких обязательств по нему.

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Римский устав Международного уголовного суда – это договор, который учредил Международный уголовный суд. Международный суд отвечает за четыре основных преступления: геноцид, преступления против человечества, военные преступления и преступления агрессии.

Россия подписала, но не ратифицировала Римский устав. Также 72 другие страны не признают юрисдикцию Международного уголовного суда, среди которых Китай, Индия, Куба, Северная Корея и Саудовская Аравия.

Однако Владимир Путин рискует быть арестованным в 123 государствах мира, признающих Гаагский суд. Вот полный список этих стран:

Афганистан, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Австрия, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Белиз, Бенин, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, ЦАР, Чад, Чили, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Острова Кука, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Демократическая Республика Конго, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Экваториальная Гвинея, Гайана, Гондурас, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Иордания, Кения, Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Мальдивы, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Маврикий, Мексика, Монголия, Черногория, Намибия, Науру, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Марино, Сенегал, Сербия, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, ЮАР, Испания, Палестина, Суринам, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Восточный Тимор, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Великобритания, Объединенная Республика Танзания, Уругвай, Вануату, Венесуэла, Замбия.

Возможный выход за пределы безопасного пространства у президента РФ запланирован в августе 2023 года – на саммит, организованный Южно-Африканской Республикой. Путин подтвердил свое участие.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич, узнав о решении Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с преступлениями в Украине, заявил об эскалации конфликта, которая может привести к Третьей мировой войне.

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