Медведев из-за ордера на арест Путина вспомнил о туалетной бумаге

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил ордер на арест, выданный в пятницу, 17 марта, Международным уголовным судом на имя российского президента Владимира Путина, с туалетной бумагой. Это первая реакция высокопоставленного чиновника из России на решение Гаагского суда.

“Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где использовать эту бумагу”, – написал соратник кремлевского диктатора в Twitter на английском языке, закончив свое сообщение смайликом, символизирующим туалетную бумагу.

International Criminal Court has susued arrest warrant против Vladimir Putin. Не нужен для расследования WHERE этот paper should be used. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023

Ранее спикер хозяина Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия, как некоторые другие государства, не признает юрисдикции Международного уголовного суда", а решение об ордере на арест Путина назвал "ничтожным".

Также читайте Уральские поборники трезвости просят Медведева больше не пить

Представитель российского МИД Мария Захарова также заявила, что на территории России у МУС "нет полномочий".

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за совершение военного преступления – незаконную депортацию украинских детей. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ордер Гаагского суда на арест Путина имеет реальную перспективу.

Читайте также: