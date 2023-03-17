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Медведев из-за ордера на арест Путина вспомнил о туалетной бумаге

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Медведев из-за ордера на арест Путина вспомнил о туалетной бумаге

Соратник кремлевского диктатора отметился неадекватной реакцией на решение Международного уголовного суда.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил ордер на арест, выданный в пятницу, 17 марта, Международным уголовным судом на имя российского президента Владимира Путина, с туалетной бумагой. Это первая реакция высокопоставленного чиновника из России на решение Гаагского суда.

“Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где использовать эту бумагу”, – написал соратник кремлевского диктатора в Twitter на английском языке, закончив свое сообщение смайликом, символизирующим туалетную бумагу.

Ранее спикер хозяина Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия, как некоторые другие государства, не признает юрисдикции Международного уголовного суда", а решение об ордере на арест Путина назвал "ничтожным".

Представитель российского МИД Мария Захарова также заявила, что на территории России у МУС "нет полномочий".

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за совершение военного преступления – незаконную депортацию украинских детей. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ордер Гаагского суда на арест Путина имеет реальную перспективу.

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Дата публикации
Просмотры
789
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