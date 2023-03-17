Президент Зеленский подчеркнул, что ордер Международного уголовного суда по аресту Путина является историческим решением, с которого начнется историческая ответственность.

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал ордер Гаагского суда на арест Путина и подчеркнул, что это дело имеет реальную перспективу.

Об этом он сказал 17 марта во время своего вечернего обращения.

"Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Глава государства-террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на территорию государства-террориста", — сказал Зеленский.

По его словам, в уголовных производствах, расследуемых украинскими правоохранителями, уже зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации оккупантом украинских детей. Однако реальное количество депортированных может быть значительно больше.

"Совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста. Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, хоронить детей на территории России, распылять по отдаленным регионам – все это очевидная государственная политика России, государственные решения и государственное зло, начинающееся именно с первого должностного лица этого государства", — подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил команду прокурора Карима Хана и Международный криминальный суд, "всех в мире, кто помогает нам бороться за справедливость".

"Благодарен за принципиальность и за готовность реально привлечь к ответственности виновных. Сейчас удалось вернуть чуть более 300 детей из всех, которые были вывезены силой, украденные из Украины. Очевидно, что должны вернуть всех. Очевидно, что будем и дальше делать все для этого. Для возвращения каждого украинца, каждой украинки, каждого нашего ребенка. И для реальной ответственности всех виновных в этой депортации – от руководителя государства-террориста до всех исполнителей", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский за 17 марта: Свершилось - в ожидании ареста Путина

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей. Их считают виновными в военных преступлениях против граждан Украины.

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